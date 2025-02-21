В Подмосковье подвели итоги заседания Родительского комитета региона

В Российском университете кооперации прошло заседание Родительского комитета при министерстве образования Московской области. В обсуждении приняли участие представители Союза отцов, член Всероссийского родительского комитета Дмитрий Тарасов и заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В рамках встречи участники обсудили ключевые вопросы организации образовательных и просветительских инициатив для родителей.

На заседании было принято решение начать формирование оргкомитета и состава жюри регионального этапа конкурса «Секреты дружного класса. Родители первых».

Также участники решили провести методический семинар для участников грантового конкурса инициатив родительских сообществ и определить темы для просветительского форума, который пройдет в Подмосковье.

Кроме того, в рамках встречи прошло обсуждение трудового воспитания и профориентации в школах, поддержки педагогов и наставников.

Помимо этого, члены Родительского комитета, представлявшие Московскую область на всероссийском родительском форуме «Родители со Знанием», поделились своими впечатлениями и обозначили направления дальнейшей работы.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.