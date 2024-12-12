В Подмосковье подвели итоги волонтерской деятельности за 2024 год

В Мытищах прошел Итоговый волонтерский форум, который объединил более 500 волонтеров, представителей ресурсных центров поддержки добровольчества и НКО, Добро.Центров из 57 городских округов Подмосковья, сообщили в пресс-службе министерстве информации и молодежной политики.

Организатором форума выступило Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Региональное движение «Волонтеры Подмосковья» начало свою работу в 2020 году. Оно объединило добровольческие, общественные, молодежные организации для оказания адресной помощи в разгар пандемии — активисты помогали врачам, пожилым людям, многодетным семьям и всем, кто нуждался в поддержке, разносили лекарства и продукты. Сегодня движение насчитывает более 50 тысяч добровольцев, а число вовлеченных в добровольческую деятельность составляет 1,3 миллиона человек. Только за этот год к движению присоединилось свыше 14 тысяч человек. За 4 года волонтеры совершили более 7 тысяч добрых дел и провели более 10 тысяч мероприятий. С 2022 года мы реализуем новый масштабный проект «Доброе дело», в рамках которого было отправлено более 7,5 тысяч тонн груза в новые субъекты РФ и приграничные регионы. Это очень большая и непростая работа, в которую включены неравнодушные жители Подмосковья»,– отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Форум начался с установочной сессии с участием федерального тренера Ассоциации тренеров Российского Союза Молодежи, разработчика образовательных проектов и продуктов Артема Рыкова. Он поговорил с активистами о развитии волонтерского направления с помощью добровольческих и общественных организаций, а также об уникальных возможностях для личностного роста, приобретения опыта и навыков, которые они могут получить, занимаясь добровольческой деятельностью.

«Добровольчество открывает перед каждым участником двери в мир новых возможностей. Участие в общественно значимых проектах помогает ребятам приобрести опыт, который способствует развитию таких важнейших навыков, как коммуникация, работа в команде и лидерство. Эти качества становятся незаменимыми как в профессиональной сфере, так и в личной жизни»,– подчеркнул Артем Рыков.

После сессии для волонтеров организовали тимбилдинг, чтобы они смогли лучше узнать друг друга. Он прошел в формате музыкального квиза.

«На итоговом форуме я впервые. Безумно нравится атмосфера. Я познакомилась с новыми ребятами, побывала на установочной сессии и тренингах на командообразование», – поделилась Клавдия Рябинина из Электростали.

Также ребята посетили тренинг, направленный на отработку практических навыков по теме внедрения и сохранения позитивных изменений в волонтерской среде. Спикер рассказал ребятам о методиках и различных практических упражнениях, которые помогут им сформировать план действий для реализации поставленных целей.

«На тренинге мы освоили очень полезную методику «Круг изменений». Нам объяснили, как, шаг за шагом, визуализировать наш план по внедрению позитивных изменений в волонтерском движении. Мы нарисовали круг, разделили его на сектора, каждый из которых отвечает за определённый этап реализации проекта — от постановки цели до оценки результатов. Эта методика поможет структурировать работу и четко увидеть каждый шаг на пути к достижению цели»,— рассказала одна из участниц Марина Ваганова.

Завершилась образовательная программа стратегической сессией, на которой участники совместно с федеральными тренерами Ассоциации тренеров Российского Союза Молодежи Еленой Матюшиной и Анной Черкасовой проанализировали свой опыт за прошедший год и выделили области для роста.

«Чтобы определить точки роста движения и наметить план на будущее, мы использовали метод мозгового штурма, анализируя успехи и неудачи прошлого года, выявляя сильные и слабые стороны. В результате, участники предложили ряд инициатив, включая серию тренингов по эффективной коммуникации, мастер-классы по работе с социальными сетями для привлечения новых волонтеров. Цель — развить добровольческое движение и сделать работу ребят в нем еще более эффективной», – подчеркнула Анна Черкасова.

В рамках форума состоялась церемония награждения, на которой отметили отличившихся ребят. Активистов наградили грамотами за личный вклад в реализацию Всероссийского голосования по выбору общественных территорий, за реализацию Общероссийского проекта взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ в 2024 году, за активную гражданскую позицию и реализацию социально-значимых проектов, а также вручили благодарственные письма Министерства информации и молодежной политики Московской области за значительный вклад в развитие добровольчества на территории Подмосковья.

В 2021 году в Подмосковье была учреждена ведомственная награда — нагрудный знак «За развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области». За 3 года знака были удостоены 80 самых активных волонтеров. На форуме «сердца» получили еще 3 человека — это Никита Гагарин, Катя Грязина и София Захарова. Никита, как руководитель местного штаба Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», активно организует волонтерскую деятельность в Дзержинском, участвует в гуманитарных миссиях и поддерживает участников СВО и их семьи. Катя способствует успешной реализации гуманитарного проекта «Доброе дело», а также принимает участие в организации крупных мероприятий. София координирует сбор гуманитарной помощи, участвует в международных и Всероссийских форумах. Например, недавно она вместе с командой волонтеров ездила в Беларусь на форум «Обучение. Преемственность. Развитие. Вместе мы можем больше!».

В финале мероприятия на сцене выступил победитель премии «Жара 2024», участник шоу «Голос. Уже не дети», «Маска» на НТВ, «Битва Поколений» на МУЗ-ТВ, автор и певец Акмаль.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела.

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей – творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.