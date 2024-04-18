В Подмосковье подвели итоги субсидирования растениеводства

64 заявки на участие в отборе по предоставлению субсидий поступило в министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области в течение установленного срока. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С начала апреля на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки сельхозтоваропроизводители региона могли подать заявку на получение субсидий по ряду приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования, среди них на поддержку производства картофеля, овощей открытого грунта, а также элитного семеноводства.

«С победителями отбора заключены соглашения для предоставления субсидий общей суммой более 410 млн рублей. Всего министерством предоставляется порядка 30 субсидий из федерального и регионального бюджетов. Господдержка позволяет увеличивать количество производителей и снижать убытки аграриев при низком урожае», — сообщил зампредседателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

По результатам рассмотрения заявок на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к участникам отбора, поддержано 63 заявки (98,4%).

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что для поддержки фермеров за 2 года в области предоставили более 23 тыс. га земли под производство сельхозпродукции — это программы «Земля без торгов» и «Подмосковные 10 га».

«Также важный аспект продовольственной безопасности — регулирование цен и снижение доли импорта. В этом нам помогает большая программа по хранению урожая. За 2023 год мы создали мощностей хранения на 60 тыс. тонн», — добавил глава Подмосковья.