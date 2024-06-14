В Подмосковье подвели итоги региональной студенческой конференции

Студенты структурных подразделений Реутова, Балашихи и Богородского округа приняли активное участие в ежегодной региональной итоговой студенческой конференции, проходившей в центре специальной подготовки колледжа «Энергия» в Старой Купавне, сообщает пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

В результате конкурса были определены победители в различных номинациях. 1 место заняла Ирина Максак под руководством Валентины Куняевой; 2 место получили Ольга Кукса и Мария Мещерякова под руководством Марины Сазоновой, а также Валерия Бельчикова под руководством Надежды Близнецовой; 3 место присуждено Кириллу Задорову, также под руководством Валентины Куняевой.

Конференция была организована с целью стимулирования проектной и исследовательской деятельности среди студентов среднего профессионального образования (СПО), а также для поддержки и развития их инициатив.

В ходе выступлений студенты рассказали о различных сервисах на основе искусственного интеллекта и их применении в профессиональной сфере. Особое внимание было уделено творческому проекту «Ты хочешь мира? Помни о войне!», посвященному 100-летию со дня рождения писателя-фронтовика Бориса Васильева, который был отмечен победой в номинации «Вклад в развитие изучения литературы».

Конференция подчеркнула значимость проектной деятельности в системе СПО и её роль в формировании общих и профессиональных компетенций студентов. Преподаватели колледжа выразили свои поздравления победителям и пожелали им новых успехов, научных открытий и достижения поставленных целей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.