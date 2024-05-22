На базе областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи в Подмосковье прошел региональный очный этап конкурса профессионального мастерства «Советник года — 2024». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

В нем приняли участие 12 советников из разных городских округов и образовательных организаций Московской области. Участники соревновались в двух испытаниях: «Воспитательный проект» и «Самопрезентация «Я — навигатор детства».

По итогам конкурса определены победители в 4 номинациях: советники по воспитанию образовательных организаций с количеством обучающихся до 500 человек — Наталия Никонова из Электростальского лицея № 8; советники по воспитанию образовательных организаций с количеством обучающихся от 500 до 1 тыс. человек — Мария Кузнецова из Каширской школы № 1; советники по воспитанию образовательных организаций с количеством обучающихся от 1 тыс. человек — Татьяна Маркова из Лыткаринской гимназии № 7; советники по воспитанию образовательных организаций среднего профессионального образования — Наталья Рига из Реутовского отделения колледжа «Энергия».

Администрация и педагогический состав колледжа поздравили победителей и поблагодарили участников за их вклад в развитие образования и воспитания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.