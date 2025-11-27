сегодня в 15:22

В Подмосковье подвели итоги регионального конкурса по ремонту авто среди студентов

26 ноября в Бронницах состоялся региональный конкурс профессионального мастерства «Лучший мастер по ремонту автомобилей» среди студентов подмосковных колледжей. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

По итогам конкурса победу одержал Александр Карпин из Автомобильно-дорожного колледжа. Второе место завоевал Роман Парфенов из Луховицкого аграрно-промышленного техникума. Третье место заняли Антон Воронин из Коломенского аграрного колледжа имени Н.Т. Козлова и Владислав Никишин из Воскресенского колледжа.

Конкурсные задания охватывали все многообразие работ, выполняемых мастером по ремонту автомобилей. Участникам предстояло продемонстрировать свои навыки в четырех этапах: «Дефектовка двигателя», «Диагностика автомобилей», «Тормозная система, подвеска автомобиля» и «Электрические системы автомобилей».

В мероприятии приняли участие студенты вторых и третьих курсов из подмосковных колледжей — Луховицкого аграрно-промышленного техникума, Коломенского аграрного колледжа имени Н.Т. Козлова, Чеховского техникума, Серпуховского колледжа, Воскресенского колледжа и Автомобильно-дорожного колледжа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.