В Подмосковье подвели итоги регионального этапа чемпионата «Профессионалы»

сегодня в 18:04

В Московской области завершился региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и чемпионата высоких технологий. В соревнованиях приняли участие около 2 тыс. конкурсантов по более чем 270 компетенциям. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Победители и призеры получат возможность пройти стажировку у ведущих работодателей региона. По итогам чемпионата сформирована команда Московской области, которая выступит на итоговом (межрегиональном) этапе всероссийского чемпионатного движения.

В команду вошли 220 студентов, 142 школьника и 264 эксперта. Итоговый этап чемпионата пройдет в 27 регионах страны, включая Московскую область.

«Желаем нашей команде успехов и побед на соревнованиях», — добавили в пресс-службе ведомства.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.