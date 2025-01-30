В Подмосковье подвели итоги реализации нацпроекта «Демография» за 2024 год

Московская область подвела итоги исполнения нацпроекта «Демография» за 2024 год. Семьи с детьми имели возможность оформить материнский капитал и воспользоваться рядом выплат, предусмотренных для них государством. Эти меры поддержки сохранили и в новом нацпроекте «Семья», который стартовал 1 января 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономики и финансов Московской области.

Одна из главных целей нацпроекта — создание дополнительных мест для детей в дошкольных учреждениях. За период с 2019 по 2024 год в регионе появилось 7,4 тыс. новых мест в частных детских садах для малышей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Только в 2024 году было создано 266 таких мест, в частности: в Долгопрудном — 60 мест, Химках — 106 мест, Люберцах — 100 мест.

Важным направлений работы стало оказание помощи семьям, испытывающим трудности с рождением детей. Так, за шесть лет было проведено почти 35 тыс. циклов ЭКО, из которых 5,6 тыс. пришлись на 2024 год. Эти процедуры были выполнены за счет средств ОМС, что позволило многим семьям преодолеть проблему бесплодия.

Особое внимание уделялось поддержке беременных женщин и молодых мам. За последние пять лет, с 2020 по 2024 годы, семьи получили 6,8 млрд рублей в качестве ежемесячных выплат на обеспечение полноценного питания для беременных женщин, кормящих матерей и детей до трех лет. В 2024 году объем выплат составил 1,14 млрд рублей. Ежегодно помощь получали около 300 тысяч семей.

Семьи с новорожденными детьми получили специальные подарочные наборы. Всего за период 2022–2024 гг. такие наборы были вручены 9 255 семьям, из которых 3,4 тыс. — в 2024 году.

Более 560 тыс. семей получили денежную выплату на покупку предметов и средств ухода за новорожденными. В 2024 году эта поддержка была оказана 60,5 тыс. семей.

Средствами регионального материнского капитала воспользовались более 82 тысяч. семей, причем в 2024 году их число достигло 5,5 тысяч. В Подмосковье средства регионального материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей и компенсацию затрат на газификацию объектов индивидуального жилищного строительства. Семьи, в которых воспитываются четверо и более детей, а также те, у кого родился или был усыновлен третий ребенок в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года, имеют право на ежегодную выплату.

Многодетные семьи остаются одной из ключевых групп, которым оказывается всесторонняя поддержка. За 2019–2024 гг. многодетные семьи получили компенсацию половины расходов на потребление жилищно-коммунальных услуг согласно установленным нормам в размере 11 млрд руб. В среднем помощь ежегодно получали около 76 тысяч семей.

В рамках национального проекта на обеспечение школьников формой было выделено 2,2 миллиарда рублей за последние шесть лет, включая 500 миллионов рублей в 2024 году. Ежегодная поддержка охватывает порядка 124 тысяч детей.

214,5 млн рублей было направлено за шесть лет на ежегодную выплату семьям, воспитывающим детей-инвалидов, на приобретение питания и одежды ребенку-инвалиду. В 2024 году объем финансирования составил 55 млн рублей, а ежегодно помощь охватывала около 3 500 семей.

4 030 многодетной семье предоставлена единовременная денежная выплата взамен земельного участка в 2024 году.

Национальный проект «Семья» станет преемником нацпроекта «Демография», продолжив реализацию мер социальной поддержки, включая такие меры, как:

ежемесячная денежная компенсация в размере 50% по оплате коммунальных услуг (для многодетных семей); денежная выплата на приобретение предметов и средств, предназначенных для ухода за новорожденными; ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет; региональный материнский (семейный) капитал на различные целевые направления.

Программа поддержки рождаемости в регионе продолжит свое развитие. Среди ключевых направлений — обеспечение бесплатного прохождения подготовительного этапа программы экстракорпорального оплодотворения; создание в женских консультациях служб, занимающихся подготовкой семьи к рождению ребенка и патронаж в решении жизненных ситуаций. Помимо этого, молодые родители смогут рассчитывать на выплату в размере минимум 300 тысяч рублей после рождения третьего или каждого последующего ребенка.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.