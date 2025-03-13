В Подмосковье подвели итоги работы за февраль фракций «ЕР» в местных советах депутатов

В Мособлдуме подвели итоги работы за февраль фракций «Единая Россия» в местных советах депутатов. Заседание прошло 13 марта под председательством руководителя фракции, секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России» Игоря Брынцалова, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

По словам Брынцалова, в феврале 2025 года депутатами было проведено свыше 15 тысяч мероприятий.

«Основное количество из них связано с активным участием коллег в отчетной кампании. Итоги по ним мы подведем 28 марта на расширенном заседании Президиума Политсовета», — прокомментировал Игорь Брынцалов.

Секретарь Московского областного регионального отделения партии также подчеркнул, что поддержка участников специальной военной операции и их семей по-прежнему является одним из приоритетных направлений работы «Единой России».

«В феврале коллеги на местах провели порядка 2 тысяч различных мероприятий, связанных с СВО. Порядка 5 тысяч семей получили необходимую поддержку, многих посетили лично. В ходе общения поступило более 1,8 тысячи вопросов, большинство из которых уже решено. Речь идет об оказании гуманитарной помощи военнослужащим, юридической и социальной поддержки, вопросов здравоохранения, образования и жилищно-коммунального хозяйства», — пояснил Брынцалов.

Так, в Зарайске и Луховицах партийцами была оказана помощь семьям в благоустройстве земельных участков. В Рузском и Солнечногорске родным военнослужащих помогли в оформлении доплат и пенсий по потере кормильца. А в Химках семье поспособствовали в приобретении лекарственных средств.

Игорь Брынцалов также рассказал об участии муниципальных депутатов в гуманитарных миссиях «Единой России». В феврале их было проведено порядка 700.

«Более 250 тонн различных товаров собрал депутатский корпус в муниципалитетах за второй месяц 2025 года. Весь этот груз уже доставлен до адресатов в зону СВО и на прифронтовые территории. Из Богородского передали автомобиль, 3 детектора БПЛА, 3 генератора и продукты питания. Ленинский закупил 2 системы РЭБ, автозапчасти и обмундирование, а Талдом — солнечную электростанцию и мебель», — сказал Брынцалов.

Кроме того, в основе повседневной работы депутатов — личные приемы и встречи с жителями, в ходе которых собираются наказы и поручения. В прошлом месяце провели более 1 тысячи таких встреч. В работу принято 2, 5 тысяч обращений, большинство решено положительно.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.