В Подмосковье подвели итоги работы советников по воспитанию в 2025 году

В 2025 году в Подмосковье более 900 советников директоров по воспитанию провели свыше 140 патриотических, творческих и профориентационных мероприятий, в которых приняли участие более 2,5 млн обучающихся, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В 2025 году проект «Навигаторы детства» объединил свыше 900 советников директоров по воспитанию в Подмосковье. За год они организовали более 140 мероприятий патриотической, творческой, добровольческой и профориентационной направленности.

Особое внимание уделялось проведению 80 «Дней единых действий», в которых участвовали школьники, студенты и родители. В образовательных учреждениях региона появились новые киноклубы, военно-патриотические клубы, спортивные и волонтерские отряды. В этих инициативах приняли участие более 2,5 млн обучающихся.

В программе «Орлята России» участвовали 470 тысяч школьников и 30 тысяч воспитанников детских садов. Тысяча «Орлят» посетили региональную смену «Юные патриоты Подмосковья». Более 50% советников стали председателями первичных отделений Движения Первых, что способствовало развитию талантов школьников.

Родители также активно вовлекались в образовательный процесс: более 190 тысяч приняли участие в мероприятиях, а «Единые родительские чаты» объединили свыше 440 тысяч человек. Победители конкурса инициатив родительских сообществ из Подмосковья получили денежные призы.

В 2026 году планируется усилить взаимодействие советников с педагогами по вопросам профилактики, создать региональные инновационные площадки и расширить работу с детьми при поддержке родительского сообщества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.