В Подмосковье подвели итоги работы с обществом «Знание»

Стратегическая встреча представителей образовательной сферы и лекторского корпуса Российского общества «Знание» прошла 24 марта в Корпоративном университете развития образования в Подмосковье. Участники подвели итоги совместной работы и определили новые направления сотрудничества, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В ходе встречи представили подробный отчет о просветительских и образовательных мероприятиях, реализованных в регионе. В 2025 году в Подмосковье провели более 600 лекций, мастер-классов и открытых диалогов, которые объединили почти 43 тыс. слушателей. Наиболее активное участие жители приняли в проектах «Знание.Лекторий» и «Знание.Государство», направленных на расширение кругозора и обсуждение актуальных общественных тем.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.