В Подмосковье подвели итоги работ по компенсационному лесовосстановлению

В Подмосковье под руководством председателя Мособлкомлеса Алексея Ларькина 11 декабря 2025 года, состоялось итоговое совещание с участием представителей лесопользователей по вопросам компенсационного лесовосстановления в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин отметил, что мероприятия по компенсационному лесовосстановлению в регионе проводятся с 2019 года и охватывают более 2 тысяч гектаров. В настоящее время объем выполненных работ составляет 1,7 тысячи гектаров.

В текущем году в рамках исполнения обязательств юридическими лицами, которым в установленном законом порядке предоставлены права пользования участками лесного фонда, при содействии специалистов ГАУ МО «Мосооблес» высажено 289 гектаров новых лесных культур, что в четыре раза превышает прошлогодний показатель. В 2026 году проведение лесовосстановительных работ согласовано на площади 287 гектаров.

Алексей Ларькин подчеркнул, что в целом у Мособлкомлеса установились прочные деловые отношения с лесопользователями, большинство из которых добросовестно исполняют обязательства по обеспечению лесовосстановления или лесоразведения. Вместе с тем он напомнил арендаторам участков государственного лесного фонда, что вопросы лесовосстановления остаются на особом контроле ведомства. В случае невыполнения установленных требований к нарушителям будут применены все установленные законом меры ответственности.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.