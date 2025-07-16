В Подмосковье подвели итоги проекта «Билет в будущее»

В Московской области завершился этап реализации всероссийского проекта ранней профориентации школьников «Билет в будущее». С 2019 года учащиеся 6–11-х классов региона знакомятся с реальным рынком труда и выбирают будущую профессию, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

По сообщению пресс-службы Министерства образования Московской области, в 2024–2025 учебном году для участников проекта организовали более 1,8 тысячи экскурсий на промышленные, сельскохозяйственные, медицинские и IT-предприятия, а также в силовые структуры и СМИ. Кроме того, 12 тысяч учащихся посетили 200 встреч с представителями различных профессий; более 32 тысяч школьников прошли 600 мастер-классов.

Особое внимание уделялось практической подготовке. Более 1,3 тысячи учащихся освоили программы обучения по направлениям: оператор беспилотных летательных аппаратов, слесарь-сборщик, ассистент экскурсовода, вожатый, повар, парикмахер, тракторист и другие.

Около 3 тысяч старшеклассников стали участниками конкурсов профессионального мастерства. Кроме того, школьники приняли участие во всероссийском проекте «Урок цифры», где изучили квантовые вычисления и материалы будущего.

В ведомстве отметили, что «Билет в будущее» позволяет школьникам узнать больше о профессиях, попробовать себя в разных сферах, понять собственные интересы и сильные стороны еще до окончания школы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.