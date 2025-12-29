В Подмосковье подвели итоги приема граждан по вопросам содержания территорий

В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области прошел заключительный в 2025 году прием граждан, на котором рассмотрели обращения жителей по вопросам благоустройства, жилищного надзора и обращения с отходами, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Заместители министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области провели ежемесячный прием жителей. В этот раз поступило более 20 обращений от жителей Богородского, Королева, Наро-Фоминска, Щелкова, Клина, Дмитровского округа и других муниципалитетов.

Министр Игорь Даниленко отметил, что ведомство стремится оперативно реагировать на обращения и решать проблемы так, чтобы они не повторялись. Вопросы рассматривают совместно с администрациями муниципалитетов, управляющими и ресурсоснабжающими организациями. Инспекторы лично выезжают на места для проверки фактов нарушений.

Основные темы приема — благоустройство территорий, содержание общедомового имущества и работа управляющих организаций. Жители Дмитровского округа просили проконтролировать исполнение предписаний управляющей организации и провести техобслуживание лифтов. В Щелкове жители обратились с просьбой благоустроить придомовую территорию, починить ограждение палисадника и обустроить детскую площадку. В Богородском округе жители просили отрегулировать работу осветительного оборудования для экономии электроэнергии. Все обращения взяты на контроль инспекторами министерства.

График приема граждан размещен на официальном сайте ведомства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.