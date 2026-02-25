В Подмосковье подвели итоги праздника «Служу Отечеству»

В мероприятии участвовали команды Луховицкого авиационного техникума, Воскресенского колледжа, Коломенского аграрного колледжа имени Н. Т. Козлова, Раменского дорожно-строительного техникума и Луховицкого аграрно-промышленного техникума. Праздник направлен на формирование патриотического сознания у молодежи и популяризацию здорового образа жизни.

В личном первенстве победителями стали: в подтягивании на высокой перекладине — Артур Сердженян (Луховицкий аграрно-промышленный техникум), в поднимании туловища за одну минуту — Артем Савин (Коломенский аграрный колледж имени Н. Т. Козлова). В прыжках в длину с места лучшими стали Никита Жулаев (Воскресенский колледж) и Александр Бурлаков (Луховицкий авиационный техникум). В сборке и разборке автомата победил Артем Романов (Воскресенский колледж), в стрельбе из пневматической винтовки — Артур Насыров, в надевании комплекта ОЗК — Сергей Носков (оба — Луховицкий аграрно-промышленный техникум).

В командных соревнованиях военно-спортивную викторину выиграла команда Луховицкого авиационного техникума, второе место занял Коломенский аграрный колледж имени Н. Т. Козлова, третье — Раменский дорожно-строительный техникум. В перетягивании каната победил Воскресенский колледж, серебро у Коломенского аграрного колледжа имени Н. Т. Козлова, бронза — у Луховицкого аграрно-промышленного техникума.

По итогам общего зачета первое место занял Луховицкий аграрно-промышленный техникум, второе — Раменский дорожно-строительный техникум, третье — Воскресенский колледж.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.