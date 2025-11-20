В Подмосковье подвели итоги пожароопасного сезона 2025

Под руководством председателя комитета лесного хозяйства Московской области Алексея Ларькина состоялось межведомственное совещание с участием представителей федеральных и региональных органов власти, особо охраняемых природных территорий, хозяйственных обществ и некоммерческих организаций, а также директоров филиалов — лесничих ГАУ МО «Мособллес» на тему: «Итоги пожароопасного сезона 2025 года в лесах Московской области и задачи на 2026 год». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Председатель Мособлкомлеса отметил, что все федеральные показатели выполнены в полном объеме. Он подчеркнул, что в текущем году с начала пожароопасного сезона в лесах Московской области зарегистрировано 111 лесных и 2 торфяных пожара, что на 85 меньше, чем в 2024 году. Площадь, пройденная огнем, уменьшилась на 13,23 га и составила 88,74 га.

Ларькин добавил, что лесопожарными формированиями Мособлкомлеса все возгорания ликвидированы в первые сутки. При этом среднее время реагирования с момента первого сообщения до начала тушения составило 48 минут, что на минуту меньше прошлогоднего показателя.

Председатель комитета лесного хозяйства Московской области выразил благодарность всем, кто проявил профессионализм и самоотверженность в ликвидации лесных пожаров, а также вручил почетные грамоты отличившимся специалистам.

Определяя задачи на 2026 год, Алексей Ларькин отметил необходимость расширения применения БПЛА, в том числе для предотвращения правонарушений в лесах, более плотной интеграции ведомственной системы видеомониторинга с сетью камер «Безопасный регион» и расширение использования возможностей искусственного интеллекта для обнаружения возгораний в лесах.

Кроме того, он акцентировал внимание на продолжение планомерного обновления лесопожарной техники и оборудования, строительство новых и ремонт действующих лесопожарных станций.

Мероприятие завершилось подписанием соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между комитетом лесного хозяйства Московской области и Костеревским и Московским филиалами ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на еженедельном совещании с правительством региона и главами округов заявил, что из-за выпадения небольшого количества снега и необычайно теплой зимы в 2025 году пожароопасный сезон в Московской области стартовал рано.

«Важно четко понимать схемы и алгоритмы действий для предотвращения и быстрого тушения природных пожаров. Все системы и резервы, техника и люди, задействованные в противопожарной работе, должны быть готовы к любому сценарию», — сказал Воробьев.