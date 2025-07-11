В Подмосковье подвели итоги пересдачи ЕГЭ в рамках «Президентских дней»

В Подмосковье 3 и 4 июля прошли «Президентские дни» ЕГЭ — дополнительные даты для пересдачи экзаменов, введенные президентом РФ Владимиром Путиным. Они позволили выпускникам 11 классов улучшить результаты по одному из выбранных предметов, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Пересдача была доступна как по предметам по выбору, так и по обязательным экзаменам. У выпускников была возможность изменить уровень математики с базового на профильный и наоборот.

«Многие ребята воспользовались возможностью и ответственно подошли к пересдаче. По итогам двух дней количество стобалльных результатов в регионе увеличилось на 25 и составило 669. Наибольшее количество высоких результатов показали выпускники, пересдававшие математику, литературу и информатику. Также прибавились стобалльники по русскому языку, физике и географии», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В ведомстве дополнили, что число выпускников, набравших 300 баллов по трем предметам, выросло до двух человек. Еще пять человек стали двухсотбалльниками — их общее число достигло 29.

«Президентские дни» ЕГЭ — это важный шаг к созданию более гибкой и справедливой системы оценки знаний. Возможность пересдать экзамен позволяет выпускникам реализовать свой потенциал и улучшить результаты, которые влияют на их образовательную траекторию.

Согласно правилам экзамена, засчитывается только результат пересдачи, а баллы за первую попытку аннулируются. В случае неявки по уважительной причине сохраняется предыдущий результат.

Дополнительные дни ЕГЭ стали важной возможностью для выпускников Подмосковья повысить свои баллы и шансы при поступлении в вузы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.