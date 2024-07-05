сегодня в 18:32

В Подмосковье подвели итоги олимпиады по инженерно-графической грамотности

В Подмосковье на технологическом факультете Коломенского ГСГУ подошла к концу первая всероссийская олимпиада по инженерно-графической грамотности им. С. П. Непобедимого. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.

Олимпиада собрала участников со всей России, чтобы проверить их знания и навыки в области черчения и трехмерного проектирования.

Среди школьников лучшими стали: 1 место — Виталий Каупуш (лицей № 4, Коломна); 2 место — Алексей Барковский (лицей № 4, Коломна) и Александр Смирнов (гимназия № 2 «Квантор», Коломна); 3 место — Алексей Шандров (школа № 16, Коломна).

В категории студентов СПО победителями стали представители колледжа «Коломна»: 1 место — Тимофей Стецюк и Алексей Алексеев; 2 место — Дмитрий Ходжиматов и Федор Токарев; 3 место — Данил Лакеев.

Среди студентов вузов награды распределились следующим образом: 1 место — Никита Огнев (ГУП, Мытищи); 2 место — Полина Кутузова (ГСГУ) и Владислав Горбачев (Вавиловский университет, Саратов); 3 место — Руслан Фирсов (НГПУ, Новосибирск) и Намсалма Жалсанова (БГУ им. Д. Банзарова, Улан-Удэ).

Олимпиада проходила в онлайн-формате, что позволило участникам из разных регионов, включая Московскую область, Москву, Санкт-Петербург, Орел, Курск, Саратов, Новосибирск, Улан-Удэ и другие города, продемонстрировать свои умения без необходимости путешествовать. Всего было подано 123 заявки.

Участники олимпиады прошли через несколько этапов соревнований, начиная с тестирования по основам черчения, демонстрации умений в системе трехмерного проектирования «Компас 3D», и заканчивая разработкой брендбука для компании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.