В Московской области подвели итоги областного конкурса «Лучший детский сад — 2025». Целью конкурса стало выявление, обобщение и распространение инновационного опыта работы дошкольных отделений образовательных организаций региона. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В конкурсе участвовали 35 образовательных комплексов из 35 муниципалитетов. Участники представили конкурсные материалы, которые прошли экспертную оценку в соответствии с установленными критериями. По итогам анализа был сформирован рейтинг 10 лучших образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования.

Победителем конкурса стало дошкольное отделение «Котенок» школы № 31 городского округа Химки.

Лауреатами конкурса стали:

дошкольное отделение — детский сад № 97 образовательного центра «ФЛАГМАН» (Одинцовский городской округ);

дошкольное отделение № 3 школы № 2 им. Героя Российской Федерации А.В. Крестьянинова (г.о. Балашиха);

дошкольное отделение школы № 1 (г.о. Королев);

дошкольное отделение «Матрешка» школы № 30 им. Героя Советского Союза Б.В. Бирюкова (г.о. Коломна);

дошкольное отделение образовательного центра «Вершина» (г.о. Красногорск);

дошкольное отделение образовательного центра «Успех» (Ленинский г.о.);

дошкольное отделение «Капелька» школы № 33 (г.о. Подольск);

дошкольное отделение школы № 22 с углубленным изучением отдельных предметов (г.о. Электросталь);

дошкольное отделение «Полисадик» Домодедовской школы № 2 им. М.Д. Глазова (г.о. Домодедово).

Почетные грамоты победителям и лауреатам вручат на августовской педагогической конференции.

В ведомстве подчеркнули, что конкурс показал высокий уровень организации дошкольного образования в муниципалитетах Подмосковья и подтвердил готовность делиться лучшими практиками среди образовательных организаций региона.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в области на сегодняшний день работают порядка 50 тыс. учителей, свыше 2 тыс. из них являются заслуженными работниками сферы образования.



Воробьев подчеркнул, что учителя также занимаются патриотическим воспитанием ребят – проводят встречи с настоящими героями на уроках «Разговоры о важном».