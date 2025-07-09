В Подмосковье подвели итоги областного конкурса «Лучший детский сад — 2025»
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В Московской области подвели итоги областного конкурса «Лучший детский сад — 2025». Целью конкурса стало выявление, обобщение и распространение инновационного опыта работы дошкольных отделений образовательных организаций региона. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.
В конкурсе участвовали 35 образовательных комплексов из 35 муниципалитетов. Участники представили конкурсные материалы, которые прошли экспертную оценку в соответствии с установленными критериями. По итогам анализа был сформирован рейтинг 10 лучших образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования.
Победителем конкурса стало дошкольное отделение «Котенок» школы № 31 городского округа Химки.
Лауреатами конкурса стали:
- дошкольное отделение — детский сад № 97 образовательного центра «ФЛАГМАН» (Одинцовский городской округ);
- дошкольное отделение № 3 школы № 2 им. Героя Российской Федерации А.В. Крестьянинова (г.о. Балашиха);
- дошкольное отделение школы № 1 (г.о. Королев);
- дошкольное отделение «Матрешка» школы № 30 им. Героя Советского Союза Б.В. Бирюкова (г.о. Коломна);
- дошкольное отделение образовательного центра «Вершина» (г.о. Красногорск);
- дошкольное отделение образовательного центра «Успех» (Ленинский г.о.);
- дошкольное отделение «Капелька» школы № 33 (г.о. Подольск);
- дошкольное отделение школы № 22 с углубленным изучением отдельных предметов (г.о. Электросталь);
- дошкольное отделение «Полисадик» Домодедовской школы № 2 им. М.Д. Глазова (г.о. Домодедово).
Почетные грамоты победителям и лауреатам вручат на августовской педагогической конференции.
В ведомстве подчеркнули, что конкурс показал высокий уровень организации дошкольного образования в муниципалитетах Подмосковья и подтвердил готовность делиться лучшими практиками среди образовательных организаций региона.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в области на сегодняшний день работают порядка 50 тыс. учителей, свыше 2 тыс. из них являются заслуженными работниками сферы образования.
Воробьев подчеркнул, что учителя также занимаются патриотическим воспитанием ребят – проводят встречи с настоящими героями на уроках «Разговоры о важном».