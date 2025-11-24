В Подмосковье подвели итоги марафона среди юных инспекторов движения

21 ноября в Люберцах на базе инженерно-технологического лицея состоялся финал марафона, посвященного безопасному поведению детей на дорогах. В мероприятии приняли участие более 200 обучающихся, включая 10 творческих коллективов и 10 активных участников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Финалисты представили разнообразные творческие выступления, посвященные теме безопасности дорожного движения. Судейская комиссия определила победителей в двух номинациях.

Среди творческих коллективов лучшими стали:

1 место — команда «Экспресс», Ликино-Дулевский лицей г. о. Орехово-Зуевский;

2 место — команда «Дорожный дозор», школа № 1 г. о. Раменский;

3 место — команда «Наследник», школа № 5 г. о. Электросталь.

В топ-3 самых активных участников вошли:

1 место — Александра Горбунова, школа № 32 м. о. Можайский;

2 место — Андрей Елесин, школа № 14 г. о. Долгопрудный;

3 место — Вероника Ходунова, школа № 17 г. о. Коломна.

В рамках Марафона также были награждены победители и призеры смотра-конкурса среди образовательных организаций Московской области за лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 1 место заняла педагог-организатор Юлиана Струкова из инженерно-технологического лицея г. о. Люберцы, 2 место — учитель физической культуры и советник директора по воспитанию Вера Горохова из центра образования № 29 г. о. Богородский, 3 место — Алеся Матвиенко, учитель начальных классов школы «Гармония» Можайского округа.

На протяжении года сотрудники Госавтоинспекции и педагоги провели работу по повышению безопасности детей на дорогах. Участники создавали уникальные проекты и мероприятия, направленные на снижение риска ДТП среди несовершеннолетних. В заочном областном этапе приняли участие более 600 юных инспекторов из 56 муниципалитетов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.