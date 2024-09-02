В Подмосковье подвели итоги конкурса «Православная книга своими руками»

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В Государственном гуманитарно-технологическом университете Орехово-Зуева завершился благотворительный конкурс Балашихинской епархии «Православная книга своими руками», в котором приняли участие учащиеся общеобразовательных и воскресных школ, а также детских садов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

На торжественной церемонии награждения победителей конкурса присутствовали президент ГГТУ Надия Юсупова, ректор Галина Скударева и Благочинный Павлово-Посадского церковного округа, председатель Епархиального отдела религиозного образования и катехизации Балашихинской епархии, священник Александр Анохин. В своих выступлениях они подчеркнули важность проведения таких мероприятий для укрепления духовных основ российского общества.

Работы участников оценивала конкурсная комиссия, которую возглавляли ответственный за религиозное образование и катехизацию в Орехово-Зуевском благочинии священник Петр Туря и его заместитель, профессор ГГТУ Михаил Яковлев.

«Ежегодная выставка участников конкурса и награждение победителей на базе ГГТУ является ярким свидетельством крепких партнерских отношений университета с Балашихинской епархией Русской православной церкви», — заявили в руководстве университета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.