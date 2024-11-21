В Подмосковье подвели итоги конкурса «Педагогический дуэт-2024»

сегодня в 18:55

В колледже «Подмосковье» состоялся региональный конкурс профессионального мастерства молодых педагогов и их наставников «Педагогический дуэт-2024», сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

Этот ежегодный конкурс направлен на выявление передового педагогического опыта, развитие наставничества, поддержку творческих инициатив молодых специалистов и формирование позитивного мнения о педагогической преемственности.

Дуэты преподавателей представили свои образовательные учреждения перед экспертным жюри, продемонстрировав профессионализм, креативность и любовь к своей профессии.

По итогам конкурса победителями стали преподаватели Ступинского техникума им. А. Т. Туманова Надежда Коляда и Елизавета Тарасова.

Второе место заняли представители Волоколамского аграрного техникума «Холмогорка» Екатерина Горюнова и Евгения Шаповалова. Третье место жюри присудило преподавателям Физико-технического колледжа Светлане Орловой и Людмиле Мишуре.

В специальной номинации «От победителя к победителю» наградили преподавателей Щелковского колледжа Наталью Урусову и Валерию Гуляеву.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.