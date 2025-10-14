сегодня в 14:00

В Подмосковье подвели итоги конкурса на присуждение премии «Лучший по профессии»

Подведены итоги конкурсного отбора на присуждение премии Губернатора Московской области «Лучший по профессии» в сфере образования. Лучшим руководителем образовательной организации в номинации «Кадры для IT-отрасли» был признан член Регионального совета Московского областного реготделения СоюзМаш, директор Подмосковный колледж «Энергия» Константин Подоляк. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Возглавляемое Константином Сергеевичем учебное учреждение — колледж «Энергия» неоднократно признавалось одним из самых эффективных в регионе. В «Энергии» обучают профессиям, которые сегодня востребованы во многих отраслях — в том числе, в машиностроении. Благодаря федеральному проекту «Профессионалитет», который колледж реализует совместно с Московским областным РО СМР, штат предприятий пополняют мотивированные кадры, имеющие крепкую практическую подготовку.

Премия Губернатора проводится в целях повышения престижа педагогической профессии, совершенствования профессиональных знаний и методов и поощрения работников образовательных организаций Московской области.

Еще одна победа всей команды колледжа — это лидирующее место в ТОП-10 лучших колледжей по данным Министерства образования Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье активно работают над привлечением квалифицированных учителей в школы.

По словам главы региона, в Подмосковье дорожат учителями. Учитывая рост числа школ и обучающихся, необходимо не забывать о важности привлечения учителей, и особенно в сфере естественных наук.