В Подмосковье подвели итоги конкурса «Лучший по профессии в системе Росреестра»

В Росреестре состоялся ежегодный конкурс на звание «Лучший по профессии в системе Росреестра», проводимый в целях развития кадрового потенциала и повышения профессионального мастерства специалистов ведомства. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Конкурс проводился в пять этапов и включал в себя тестирование, теоретические и практические задания, а также оценку персональных достижений.

От управления Росреестра по Московской области в конкурсе принимала участие главный специалист-эксперт отдела государственного земельного надзора Скворцова Наталья Сергеевна.

Тема проектной работы «Использование беспилотных летательных аппаратов для целей трехмерного моделирования в рамках государственного земельного контроля (надзора)».

Согласно решению конкурсной комиссии, проведена оценка служебной деятельности участников и определены победители.

Призером конкурса, занявшим II место в номинации «Лучший инспектор государственного контроля (надзора)», признана Наталья Скворцова.

«Конкурс Лучший по профессии позволил участникам поделиться практическим опытом работы по развитию и усовершенствованию ключевых направлений деятельности, сгенерировать новые идеи по повышению эффективности использования земель, в целях реализации государственной программы Национальной системы пространственных данных», — отметила Скворцова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион движется в фарватере приоритетов, которые ставит президент страны Владимир Путин.

«Сегодня здесь люди, которые досконально знают, чем живет каждый город Подмосковья. Время диктует нам разные вызовы. И важно в большом регионе, как Московская область, добиться грамотной работы команды. Важно идти в одну сторону. Мы претендуем на то, чтобы каждый город имел потенциал развития. Я хочу поблагодарить тех, кто очень давно, добросовестно работает на земле», — заявил Воробьев.