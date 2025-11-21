В Подмосковье подвели итоги конкурса культур народов России среди студентов с ОВЗ

В Сергиево-Посадском социально-экономическом техникуме подвели итоги IV регионального конкурса культур народов России «Дружба народов — единство России». Мероприятие объединило обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья из колледжей и техникумов Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Конкурс призван подчеркнуть значимость инклюзивного образования и создать условия для творческого самовыражения и социальной интеграции. В ходе мероприятия участники продемонстрировали свои навыки в различных творческих номинациях.

После выступлений и тщательного отбора жюри были названы лауреаты конкурса. Номинация «Традиции и обычаи народов России»:

1-е место — Федосеев Илья (Мытищинский колледж);

2-е место — Кутанов Михаил (Колледж «Энергия», структурное подразделение «Центр медицинской подготовки»);

3-е место — Миновский Артур (Сергиево-Посадский колледж).

Номинация «Творческий номер народов России»:

1-е место — Галкина Ксения (Красногорский колледж, Волоколамский филиал);

2-е место — Сынкова Мария, Газулина Кристина, Курасова Светлана, Грачева Екатерина, Демянчук Екатерина, Мырка Полина (Сергиево-Посадский колледж);

3-е место — Сильченкова Елизавета (колледж «Коломна»).

В номинации «Рвение к победе» победу одержал Пронин Александр из колледжа «Энергия» (структурное подразделение «Центр гидрометеорологии и аэронавигации»). В номинации «Творческий подход» победил Руднев Алексей из Сергиево-Посадского колледжа.

Все участники и их наставники получили памятные сертификаты и благодарности.

