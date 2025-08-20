В Подмосковье подвели итоги и наметили новые цели для профориентации школьников

19 августа на базе Домодедовской школы № 9 имени Героя Советского Союза Д. К. Курыжова в рамках форума педагогов Подмосковья прошла площадка «Профориентация: от школы до карьеры!». В мероприятии приняли участие более 500 человек, включая муниципальных координаторов проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее», руководителей общеобразовательных организаций, партнеров, представителей вузов и учреждений дополнительного образования. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В ходе пленарного заседания Елена Жданкина, начальник управления общего образования министерства образования Московской области, подвела итоги реализации проекта в 2024/2025 учебном году и обозначила основные задачи на новый 2025/2026 учебный год. Она подчеркнула важность того, чтобы каждая школа не только обеспечивала качественное образование, но и знакомила учащихся с миром профессий и актуальными тенденциями на рынке труда.

Руководитель аналитического центра фонда Гуманитарных проектов, федерального оператора проекта «Билет в будущее» Игорь Иванов рассказал, что важной особенностью предстоящего учебного года станет внедрение регионального компонента в пилотном порядке.

«Внедрение регионального компонента — это стратегический шаг на пути к персонализированной профориентации. Теперь до 50% занятий будут знакомить школьников с реальными возможностями и запросами рынка труда их родного региона. Это позволит не просто показать мир профессий, а построить для каждого ученика четкий и перспективный маршрут от пробы сил до успешного трудоустройства», — сказал Игорь Иванов.

Было также отмечено, что для успешной реализации регионального компонента к профориентационной работе со школьниками впервые планируется привлечь кадровые центры «Работа России». Их участие позволит школьникам глубже понять потребности рынка труда и сделать осознанный выбор будущей профессии.

Исполнительный директор фонда развития физтех-школ Андрей Богданов рассказал о развитии естественно-научного и математического общего образования до 2030 года. Также представители Издательства «Просвещение» поделились инструментами поддержки учащихся на пути к профессиональному самоопределению.

В рамках мероприятия работали две дискуссионные площадки: «Открой свой путь — выбери профессию мечты!» и «Особенности реализации проекта „Предпрофессиональные классы“ в рамках Единой модели профориентации». На этих площадках руководители школ и муниципальные координаторы обменялись лучшими практиками реализации проекта и обсудили пути его дальнейшего развития с учетом современных вызовов в области образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.