В Подмосковье подвели итоги фестиваля творческих работ «Весна идет!»

В корпоративном университете состоялся финал регионального фестиваля проектов и творческих работ «Весна идет!». Фестиваль в этом году был посвящен 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина и 220-летию со дня рождения Глинки. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Основная цель мероприятия — сохранить и передать молодому поколению достоверную культурно-историческую картину мира, сформировать систему ценностей, основанную на традициях и достижениях отечественной литературы и музыкального искусства, а также мотивировать обучающихся и их наставников к развитию творческой инициативы.

Финалисты из 10 горокругов Подмосковья изучили произведения А. С. Пушкина и М. И. Глинки, их вклад в русскую культуру и представили свои творческие проекты жюри и зрителям.

Было представлено более 20 номеров: школьники исполнили музыкальные произведения, стихи и фрагменты художественной прозы, представили театрализованные постановки, факты биографии А. С. Пушкина и М. И. Глинки, а также результаты исследовательских проектов.

Финал фестиваля транслировался в соцсети «ВКонтакте», в ходе конкурса шло открытое голосование: более 3 тыс. человек отдали свои голоса участникам конкурса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.