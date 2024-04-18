В Подмосковье подвели итоги фестиваля «Первенство Триумфаторов»

В Подмосковье стали известны итоги фестиваля инваспорта «Первенство Триумфаторов». Были вручены награды, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Праздник спорта для людей с ОВЗ состоялся в марте в округе Пушкинский. Его посвятили 10-летию Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи. Организатор мероприятия — областная общественная организация инвалидов «Колесница». Поддержку оказали подмосковные министерства информационных и социальных коммуникаций, соцразвития, здравоохранения, физкультуры и спорта. К работе на фестивале привлекали большую команду волонтеров.

Министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе отметила, что в власти региона с удовольствием поддерживают подобные мероприятия. Она также поблагодарила организаторов за их работу.

«Особые слова благодарности я хотела бы выразить председателю правления Московской областной общественной организации инвалидов «Колесница» Игорю Гундерову за помощь нашим ребятам, которые вернулись из зоны СВО. Это большая важная работа! Мы всегда рядом, готовы и дальше помогать вам во всем», — сказала Швелидзе.

Участниками «Первенства Триумфаторов» стали около 50 колясочников из Подмосковья, Москвы и Белоруссии. Среди них провели состязания по настольному теннису и дартсу. Еще прошли мастер-классы по армрестлингу, фехтованию, настольному теннису, бочче и пулевой стрельбе.

Также были организованы встречи с членами паралимпийской сборной РФ, гостями и участниками Олимпиады в Сочи, факелоносцами эстафеты огня, волонтерами и журналистами, работавшими на Играх.

Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня»

Развлекательная программа состояла из выступлений творческих коллективов, фотовыставки с работами, сделанными на сочинской Паралимпиаде. Кроме того, прошло чествование паралимпийцев. Гостям праздника на выставке показали современные техсредства реабилитации.

«В 2023 году мы проводили летний праздник, а сейчас впервые решили организовать его в весенне-зимний период. Получилось достаточно масштабное событие и, на мой взгляд, всем было очень интересно. Приятно, что подключился и бизнес — торгово-развлекательный центр «Акварель» предоставил площадку для проведения массовых мероприятий», — заявил Гундеров.

По его словам, здорово наблюдать взаимодействие властей, общественности, волонтеров и бизнеса, такого тренд нужно придерживаться и в будущем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.