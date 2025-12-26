В Подмосковье подведены итоги грантового конкурса для членов общественных палат

В Подмосковье завершился грантовый конкурс для реализации общественно значимых инициатив. Участниками стали члены региональной и местных общественных палат, которые в сотрудничестве с некоммерческими организациями представили 39 проектов. По итогам отбора поддержку получили 14 из них. Общая сумма финансирования из бюджета области составила 20 млн рублей, сообщили в Общественной палате Московской области.

«Развитие гражданского общества — это стратегический приоритет, о котором неоднократно говорит Президент. Особенно важно, что это в полной мере видит и глубоко понимает руководство нашего региона. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев последовательно и системно оказывает внимание развитию институтов гражданского общества — мы глубоко благодарны ему за эту поддержку. Выделение грантов на проекты членов муниципальных и региональной общественных палат Подмосковья является убедительным свидетельством высокого уровня доверия со стороны власти к ключевым институтам гражданского общества региона, показателем их зрелости и ответственности. Сегодня общественные палаты демонстрируют способность не только формулировать запросы людей, но и профессионально, результативно отвечать на них конкретными делами. Искренне рассчитываю, что эта практика будет не просто продолжена, но и получит дальнейшее развитие — из года в год, с последовательным наращиванием объемов поддержки и расширением возможностей для гражданских инициатив», — отметил председатель Общественной палаты Московской области, ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов.

Победители определены по четырем тематическим направлениям. Больше всего проектов — семь — посвящены молодежной политике и волонтерству. Четыре инициативы связаны с социальным развитием, две — с культурой, искусством и туризмом. Еще один одобренный проект направлен на развитие общественной дипломатии и помощь соотечественникам.

«Каждый из поддержанных проектов — это инвестиция в людей, в их инициативу, в их готовность менять жизнь вокруг к лучшему. Президент неоднократно подчеркивал, что гражданское общество — это опора и основа суверенитета страны. И в Подмосковье мы видим, как объединение усилий общественных палат, НКО и власти дает свои результаты: от помощи нашим защитникам до сохранения культурного наследия. Мы понимаем, что именно общественные палаты, объединяющие самых авторитетных и деятельных граждан, являются главным проводником реальных запросов людей. Именно это побудило нас несколько лет назад принять важнейшее решение — наделить Общественную палату Подмосковья правом законодательной инициативы. Также нами был принят закон о формировании в Подмосковье общественных палат муниципальных образований. Предусмотрев средства в бюджете региона на реализацию проектов, мы обеспечиваем реальные ресурсы для воплощения лучших гражданских проектов в жизнь. Мы инвестируем в инициативу жителей, которая прошла через фильтр общественного признания и экспертной оценки», — подчеркнул председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

Среди проектов, которые получат финансирование, есть как точечная адресная помощь, так и крупные просветительские программы.

«Запуская этот грантовый конкурс впервые, мы ставили перед собой ясную цель: дать реальный инструмент для реализации самых важных гражданских инициатив. Члены наших общественных палат — это более двух тысяч активных людей, которые видят актуальные потребности на местах. Среди 14 победивших проектов — помощь участникам СВО, сохранение культурного наследия, развитие туризма, психологическая поддержка, работа с молодежью, проекты по цифровой грамотности. Выделенные средства — это инвестиция в реальные добрые дела, развивающее Подмосковье», — подчеркнула министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Прием заявок на конкурс осуществлялся с 12 ноября по 11 декабря через портал «Электронный бюджет». Участвовать могли члены общественных палат в качестве руководителей проектов при обязательном партнерстве с подмосковными некоммерческими организациями. Оценку заявок по восьми критериям, включая актуальность, социальный эффект, обоснованность сметы и компетенции команды, проводила конкурсная комиссия.

Победители смогут направить выделенные средства — до 2 миллионов рублей на проект — на реализацию своих идей. Согласно условиям конкурса, финансирование покроет основные расходы: оплату труда привлеченных специалистов и волонтеров, аренду помещений, приобретение материалов и оборудования, организацию мероприятий, а также издательские услуги.

Полный перечень победителей грантового конкурса доступен по ссылке.