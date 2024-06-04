Более 105 млн рублей алиментных платежей взыскали сотрудники областного ведомства в ходе проведения Всероссийской информационной акции «Судебные приставы — детям», сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

В дни акции судебные приставы усиленно проводили рейдовые мероприятия. Так, на дорогах Московской области совместно с сотрудниками ГИБДД было проведено свыше 90 рейдовых мероприятий по выявлению должников по алиментам среди водителей.

Судебный пристав-исполнитель в рамках исполнительного производства о взыскании алиментов наряду с применением комплекса мер принудительного исполнения, также оказывают содействие в социализации должников — выдают им направления в Центр занятости с целью трудоустройства. Как показывает практика, как минимум треть направляемых трудоустраиваются сразу, а треть — становятся на учет. И в том, и в другом случае начинают удерживаться алименты в пользу несовершеннолетних как с заработной платы, так и с пособие по безработице.

Судебные приставы Подмосковья посещали места трудоустройства должников-неплательщиков алиментов с целью проверки бухгалтерии организаций на предмет своевременности и полноты производимых удержаний по алиментным обязательствам из заработной платы.

По доброй традиции сотрудники службы посетили подшефные образовательные и лечебные детские учреждения. Приобрели необходимый инвентарь, провели детские праздники и подарили подарки.

«На сегодняшний день в Главном управлении ФССП России по Московской области на исполнении находится 27 394 исполнительных производств о взыскании алиментов. По итогам работы за 5 месяцев 2024 года доля исполнительных производств, в рамках которых реализованы права на получение алиментов, составила 90,4%. Благодаря мерам принудительного исполнения судебными приставам всего с начала года взыскано алиментов на сумму свыше 1 млрд 154 млн рублей», — подчеркнул главный судебный пристав Московской области Андрей Тагаев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.