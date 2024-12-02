В Подмосковье подписано соглашение на выдачу ИТ-гранта для поддержки бизнеса

В Московской области подписали двадцать седьмое соглашение о выдаче ИТ-гранта. Финансовую поддержку от региона получила компания АО «Центр развития экономики», сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

Компания специализируется на создании электронной площадки. Центр электронных торгов B2B-Center является технологическим партнером лидеров российского бизнеса в области цифровых закупок и ведущей электронной торговой площадкой в России в сегменте business-to-business (b2b).

«В этом году прием заявок на ИТ-грант завершен. Мы выражаем искреннюю благодарность компаниям, которые доверяются нам и не боятся исследовать новые горизонты!» — сказала руководитель команды реализации региональных проектов ГКУ МО «МОЦ ИКТ» Оксана Андреева.

Претендовать на финансовую поддержку могут компании, которые зарегистрированы в Подмосковье, имеют выручку от разработки программ или производства компьютерной техники не менее 70% и осуществляют основную деятельность в соответствии с ОКВЭД: 26.20, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11.1. При этом субсидия предоставляется, если в штат организации принято не менее 5 новых высококвалифицированных сотрудников. Кроме того, новые сотрудники не должны работать в Московской области минимум 12 месяцев до трудоустройства, в том числе в качестве самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

С подробными условиями получения грантов и порядком отбора заявок можно ознакомиться на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.