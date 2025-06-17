В Подмосковье подписали соглашения о выдаче ИТ-грантов для крупных компаний

В Московской области подписали новые соглашения о выдаче ИТ-грантов. Финансовую поддержку от региона получили шесть компаний. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

«Грантовая поддержка позволяет не только поддержать текущую деятельность ИТ-компаний, но и создать фундаментальные условия для их качественного роста. Мы видим, что организации готовы инвестировать в развитие, наем специалистов и запуск новых технологических решений. Задача региона в этом процессе — обеспечить реальную и своевременную поддержку», — поделился первый заместитель директора ГКУ МО «МОЦ ИКТ» Кирилл Сорокин.

Получателями грантов стали АО «Позитив Текнолоджиз», ООО «КОМПЛЕКСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», ООО «СОФТЛАЙН ПЛАТФОРМЫ», ООО «Инлексис», АО «РТК-Синтез», ООО «Пост Модерн Технолоджи».

Подать онлайн-заявку может компания, которая зарегистрирована в Подмосковье, имеет выручку от ИТ-деятельности не менее 30% и осуществляет основную деятельность в соответствии с ОКВЭД: 26.20, 26.20.4, 62.01, 62.02, 62.02.1, 62.02.4, 62.02.9, 62.03, 62.03.1, 62.03.11, 62.09, 63.11, 63.11.1, 72.19. При этом субсидия предоставляется, если в штат организации принято 5 и более новых сотрудников с заработной платой от 120 тыс. руб. в месяц.

Кроме того, новые сотрудники не должны работать в Московской области предшествующие 12 месяцев до трудоустройства, в том числе в качестве самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

С подробными условиями получения грантов и порядком отбора заявок можно ознакомиться на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.