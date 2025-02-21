В Подмосковье подписали распоряжение о цифровой маркировке бакалейных товаров

С 1 марта 2025 года в России станет обязательной цифровая маркировка для ряда бакалейных товаров. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Теперь производители и ритейлеры должны будут наносить специальные коды на упаковку некоторых категорий пищевой продукции, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Речь идет о специях, приправах, чипсах, начос, сухариках, гренках, кукурузных палочках, хлебцах, готовом попкорне, а также о соусах, пряностях, сухих бульонах, супах и разновидностях сухого уксуса.

Маркировка позволит повысить прозрачность рынка, защитить потребителей от подделок и улучшить контроль за качеством товаров. Все данные о продукции будут заноситься в систему «Честный знак», что обеспечит возможность отслеживания пути товара от производителя до покупателя.

Исполняющая обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова отметила, что бизнесу стоит заранее подготовиться к нововведению.

«Маркировка – это дополнительная нагрузка как для производителей, так и для продавцов. Важно, чтобы предприниматели были информированы обо всех деталях процесса и имели доступ к мерам господдержки, таким как льготные кредиты на закупку оборудования и компенсация расходов на внедрение маркировки».

Кроме того, с 1 марта система маркировки распространяется на косметику, бытовую химию и автомобильные жидкости. В этот перечень входят:

Косметические и гигиенические средства: мыло, моющие средства, дезодоранты, средства для волос и бритья, средства для макияжа и ухода за кожей, зубная паста и другие товары личной гигиены.

Автомобильные жидкости: масла, антифризы, тормозные жидкости, антикоррозионные покрытия.

Предпринимателям, работающим в данных сферах, рекомендуется заранее зарегистрироваться в системе «Честный знак», наладить взаимодействие с поставщиками оборудования и изучить требования законодательства, чтобы избежать штрафов и возможных ограничений в торговле.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.