В Подмосковье подписали новые соглашения о выдаче ИТ-грантов

В Московской области продолжается реализация меры государственной поддержки по предоставлению ИТ-грантов для поддержки высокотехнологического бизнеса. Финансовую поддержку от региона получили 2 компании. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

«Грантовая поддержка позволяет не только сохранить текущие темпы работы ИТ-компаний, но и заложить основу для их системного роста. Мы видим, что у ИТ-компаний есть конкретные планы и запросы на развитие, и задача региона – обеспечить своевременную и реальную поддержку», – сказал первый заместитель директора ГКУ МО «МОЦ ИКТ» Кирилл Сорокин.

Получателем гранта стала компания ООО «ШЕРИНГ ТЕХНОЛОДЖИ», которая специализируется на разработке диджитал-продуктов в сфере шеринговой экономики и транспорта. Также финансовую поддержку от региона получила компания ООО «РОБИН». Компания создает цифровые решения, которые помогают предприятиям автоматизировать задачи, увеличить производительность и сократить расходы.

Подать онлайн-заявку может компания, которая зарегистрирована в Подмосковье, имеет выручку от ИТ-деятельности не менее 30% и осуществляет основную деятельность в соответствии с ОКВЭД: 26.20, 26.20.4, 62.01, 62.02, 62.02.1, 62.02.4, 62.02.9, 62.03, 62.03.1, 62.03.11, 62.09, 63.11, 63.11.1, 72.19. При этом субсидия предоставляется, если в штат организации принято 5 и более новых сотрудников с заработной платой от 120 тыс. руб. в месяц. Кроме того, новые сотрудники не должны работать в Московской области предшествующие 12 месяцев до трудоустройства, в том числе в качестве самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

С подробными условиями получения грантов и порядком отбора заявок можно ознакомиться на региональном портале государственных услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.

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