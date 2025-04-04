В Подмосковье подписали 35 соглашений о сотрудничестве с ассоциацией ветеранов СВО

В Московской области 35 муниципалитетов подписали соглашения о взаимодействии с региональной ассоциацией ветеранов СВО. Торжественная церемония прошла в Красногорске при участии вице-губернатора области Марии Нагорной, сопредседателя ассоциации, депутата Госдумы Сергея Колунова, а также глав муниципалитетов и руководителей местных отделений ассоциации. Об этом сообщает пресс-служба Минтерполитики региона.

Вице-губернатор Московской области Мария Нагорная озвучила обращение губернатора.

«Сегодня вся Россия сплоченно поддерживает наших героев — участников специальной военной операции, которые стоят на защите Отечества и национальных интересов страны. Мы со своей стороны готовы делать всё, чтобы ваши инициативы, идеи и проекты воплощались в жизнь. Вы — наша опора, и именно вы можете помочь понять, как сделать жизнь ветеранов СВО лучше», — передали слова губернатора.

«Глядя на то, как много сегодня мы видим людей в форме с медалями, готовых работать вместе с нами, рядом, плечом к плечу, мы еще раз убеждаемся, что создание Ассоциации ветеранов специальной военной операции — это важное и правильное решение. Это наша с вами работа — помочь ветеранам, их семьям, женам, матерям, отцам. Тем людям, которые своим примером воспитали Героев нашего времени. Специальная военная операция продолжается. Ребята, наши бойцы, продолжают возвращаются. Мы должны сделать так, чтобы здесь, уже в мирной жизни, они жили комфортно», — прокомментировала Мария Нагорная.

Соглашения охватывают широкий спектр помощи ветеранам спецоперации и их семьям, включая медицинское обслуживание, юридическую поддержку и программы переобучения. Особое внимание уделяется вопросам трудоустройства и психологической поддержки, что позволит вернувшимся бойцам легче и быстрее адаптироваться к мирной жизни.

«Наша Ассоциация стремится защитить интересы как самих ребят, которые возвращаются в мирную жизнь, так и их родных и близких. Для этого, безусловно, необходимо сотрудничество, особенно с местными властями, которое мы закрепили сегодня с практически четырьмя десятками муниципалитетов. Правительство области, муниципальные власти, депутаты, общественники — все сегодня включены в работу по поддержке наших защитников. Это наш приоритет», — сказал сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области, депутат Госдумы Сергей Колунов.

Ассоциация была создана 29 января 2025 года по инициативе Президента России Владимира Путина и по поручению Губернатора Московской области Андрея Воробьева. За короткое время она объединила свыше 500 участников СВО из региона.

На сегодняшний день сформировано 55 местных отделений, работает 48 приемных, а также проведено более 380 мероприятий, включая уроки мужества, мастер-классы и встречи. Кроме того, продолжается сбор и отправка гуманитарной помощи.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проработать вопрос доступности детского отдыха для членов семей участников специальной военной операции на Украине.

«Семья должна понимать, куда она отправит ребенка, с кем она отправит ребенка и за сколько. Если это сколько не по карману, то здесь должны включиться мы и предусмотреть соответствующие льготы и компенсацию. <…> Мы не имеем права разочаровать семьи, чьи отцы сегодня исполняют государственный, служебный, опасный для жизни, связанный с риском, долг», — сказал Воробьев.