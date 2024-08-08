В Подмосковье подписали 23-е соглашение о предоставлении гранта для ИТ-компаний

Компания-грантополучатель специализируется на разработке и сопровождении программного обеспечения. В своей деятельности она предоставляет услуги по созданию новых приложений, направленных на эффективную автоматизацию уникальных бизнес-процессов современных предприятий.

Подать онлайн-заявку может компания, которая зарегистрирована в Подмосковье, имеет выручку от разработки программ или производства компьютерной техники не менее 70% и осуществляет основную деятельность в соответствии с ОКВЭД: 26.20, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11.1.

При этом субсидия предоставляется, если в штат организации принято не менее 5 новых высококвалифицированных сотрудников.

Кроме того, новые сотрудники не должны работать в Московской области минимум 12 месяцев до трудоустройства, в том числе в качестве самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

С подробными условиями получения грантов и порядком отбора заявок можно ознакомиться на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.