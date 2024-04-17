В Подмосковье подкормлено свыше 11 тыс га озимых культур

«Озимые культуры нуждаются в целом комплексе питательных веществ и микроэлементов, каждый из которых выполняет свои функции. Особенно важно их пополнение при ежегодном засевании одних и тех же площадей. Нашими аграриями разработана система внесения полезных компонентов, которая позволяет растениям пережить зиму и начать активную вегетацию весной. Важно подходить к этому вопросу с большой ответственностью, так как избыток полезных веществ может привести к отравлению почвы и потере её плодородия», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

В Московской области уже подкормлено более 11 тыс. га озимых культур, в том числе: озимых зерновых 11,4 тыс. га; озимого рапса 0,06 тыс. га; многолетних трав 6,6 тыс. га.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.