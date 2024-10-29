В Подмосковье подготовлен рейтинг кадастровых инженеров

Управлением Росреестра по Московской области подготовлен рейтинг кадастровых инженеров, осуществляющих деятельность на территории региона за 9 месяцев 2024 года, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Из представленного рейтинга можно увидеть основные показатели работы кадастровых инженеров, в том числе данные о количестве положительных решений, отказов и приостановлений, а также узнать, в какой саморегулируемой организации состоит специалист, его номер в государственном реестре кадастровых инженеров. На сегодняшний день на территории Московской области осуществляют деятельность 2 936 кадастровых инженеров.

«Рейтинги кадастровых инженеров публикуются ежеквартально. Управление рекомендует гражданам, при выборе кадастрового инженера, обращать внимание на данные в рейтинге Росреестра. Информация будет полезной при выборе специалиста для оформления прав на вашу недвижимость», — отметила главный специалист-эксперт отдела организации и контроля Управления Екатерина Серова.

Ознакомиться с рейтингом кадастровых инженеров можно на официальном сайте Росреестра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель „цифры“ — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.