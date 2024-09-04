В Подмосковье подготовили почти 1,8 тыс наблюдателей на выборы ОМСУ

В Подмосковье в Единый день голосования пройдут основные выборы депутатов муниципальных Советов в 25 городских округах, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Еще в трех –пройдут дополнительные выборы.

«В этом году в Подмосковье достаточно большая выборная кампания. Новым Советам депутатов предстоит отстаивать интересы более 2,5 млн избирателей. В августе „Единая Россия“ начала обучение наблюдателей. По итогам этой работы от партии и от наших кандидатов выдвинуто 1 799 человек. Они будут следить за чистотой процедуры на каждом участке», — заявил секретарь Московского областного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он также подчеркнул — важно сделать всё, чтобы голосование прошло честно и легитимно.

«Эти выборы, как и ряд последних кампаний, проходят в условиях непрекращающегося давления на нашу страну. Важно не допустить каких-либо информационных провокаций. Их цель — раскачать наше общество», — добавил Брынцалов.

В ходе выборов в муниципальные Советы депутатов будет разыграно в общей сложности 580 мандатов. От партии «Единая Россия» принимают участие 590 кандидатов. В составе списков: волонтеры, оказывающие помощь фронту, участники специальной военной операции, представители бизнеса и социальной сферы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно обеспечить все необходимое, чтобы голосование прошло легитимно и прозрачно.

«Высокая явка обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и, соответственно, сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.