В Подмосковье подготовили 1372 очных площадки для «Диктанта Победы»

В Московской области завершилась подготовка к проведению международной патриотической акции «Диктант Победы». Во всех муниципалитетах региона в общей сложности организовано 1372 очные площадки, оснащенные всем необходимым для комфортного участия, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Для „Единой России“ проведение „Диктанта Победы“ — это не просто традиция, а осознанная необходимость. В год 80-летия Великой Победы мы особенно остро чувствуем ответственность перед поколением Победителей. Каждое мероприятие, которое мы проводим в Подмосковье — это наш вклад в сохранение исторической правды, которая сегодня, как никогда нуждается в защите от попыток переписывания и искажения. Приглашаю всех неравнодушных жителей региона принять участие в акции», — сказал первый заместитель секретаря Московского областного отделения партии, депутат Мособлдумы Денис Перепелицын.

«Диктант Победы» — международная историческая акция, которая позволяет гражданам России и других стран проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны. Участники за 45 минут должны ответить на 25 вопросов. В этом году по поручению председателя партии Дмитрия Медведева часть заданий будет посвящена специальной военной операции. Организаторами международной акции выступают партия «Единая Россия», Российское военно-историческое общество и движение «Волонтеры Победы».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.