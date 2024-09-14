Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 17:39

В Подмосковье поделились итогами работы инспекторского состава с 9 по 13 сентября

На территории Московской области инспекторский состав Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору проводит проверки содержания дворовых, общественных и придомовых территорий, а также совместно с управляющими компаниями осуществляют ремонт подъездов, детских площадок и фасадов многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

В период с 9 по 13 сентября прошли работы по приведению территорий в соответствие в следующих городских округах:

В Волоколамске проведены работы по замене игрового элемента детской площадки во дворе дома № 18 на улице Свободы.

В Павловском Посаде восстановлена теплоизоляция инженерных систем чердачного помещения дома № 1 по улице Советской, а в Фрязино проведен ремонт фасада многоквартирного дома № 14 на Центральной улице.

На территории Раменского городского округа установлена тамбурная дверь в доме № 26 по улице Шоссейной в Посёлке совхоза «Раменское», а в Подольске произведен косметический ремонт стены в подъезде дома № 66/2 на Плещеевской улице, а вЛюберцах устранен навал мусора на территории, прилегающей к контейнерной площадке, вблизи Перцового тупика в СНТ «Зеленая Зона».

В Звездном городке проведены работы по замене бордюрного камня в посёлке Звездный городок у дома № 60, а в Ступино восстановлена теплоизоляция трубопровода центрального отопления в подвальном помещении дома № 50 по улице Куйбышева.

В Черноголовке произведен ремонт металлической кровли козырька входной группы подъезда № 2 многоквартирного дома № 16 на улице Первой, а в Электростали проведены работы по замене выпуска системы водоотведения в подъезде дома № 5 по улице Западной.

В Пушкино окрашены малые архитектурные формы в сквере у дома № 1А на улице Дзержинского в городе Ивантеевка, а в Котельниках приведена в надлежащее состояние контейнерная площадка вблизи дома № 2к1 по Сосновой улице.

В Реутове выполнен ремонт оборудования детской игровой площадки у дома № 51 на проспекте Мира, а в Чехове восстановлен бордюрный камень пешеходной дорожки у дома № 79 по улице Чехова.

В Жуковском проведена укладка участка нового кровельного покрытия дома № 8А на улице Мясищева.

Инспекторский состав ведомстваосуществляет надзорную деятельность — ремонтные и иные работы, связанные с приведением территорий в нормативное состояние, в полномочия Министерства не входят.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.