В Подмосковье поделились итогами работ инспекторского состава с 9 по 13 декабря

На территории Московской области инспекторский состав министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору проводит контроль работ по содержанию дворовых, общественных и придомовых территорий, а также совместно с управляющими компаниями осуществляет ремонт асфальтового покрытия, детских игровых площадок и мест общего пользования в домах. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Так, в период с 9 по 13 декабря прошли работы по приведению территорий в соответствие в нескольких городских округах.

На территории Егорьевска во 2-м микрорайоне проведены работы по замене аварийного участка системы канализации в подвальном помещении дома № 24. В Зарайске в 1-м микрорайоне отремонтированы игровые элементы на детских площадках вблизи домов № 16 и 33. А в городском окркге Истра проведены работы по ремонту и запуску лифтового оборудования в подъезде дома № 39 на улице Микрорайон.

На территории городского округа Фрязино восстановлено асфальтовое покрытие пешеходной коммуникации между домами № 17 и 21 по проспекту Мира. А Котельниках выполнены работы по ремонту входных групп домов № 1к2, 5 и 5к1 на Сосновой улице. В Жуковском проведены пусконаладочные работы в доме № 14 на улице Туполева.

На территории Клина установлены малые архитектурные формы вблизи дома № 15 по улице Мира. В Дубне восстановлено уличное освещение во дворе домов № 6 и 8 на улице Попова. В Химках устранены навалы бытовых отходов у дома № 9А по улице Родионова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.