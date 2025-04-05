В Подмосковье поделились итогами работ инспекторского состава с 31 марта по 4 апреля

На территории Московской области инспекторский состав Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору проводит контроль работ по содержанию дворовых, общественных и придомовых территорий, а также совместно с управляющими компаниями осуществляет ремонт асфальтового покрытия, детских игровых площадок и мест общего пользования в домах. Так, в период с 31 марта по 4 апреля прошли работы по приведению территорий в соответствие в следующих муниципалитетах, сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

В Дубне установлен пандус для маломобильных граждан в подъезде дома № 11 по проспекту Боголюбова. В Ленинский эвакуировано 10 транспортных средств в поселках Боброво и Лопатино, припаркованных в зоне действия знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». На территории Реутова выполнен ремонт игровых элементов на детских площадках по улицам Советской, Победы и Агрогородок. А в Черноголовке установлена обновлённая ёмкость для приёма опасных отходов вблизи дома № 8 на Институтском проспекте

В Воскресенске на улице Энгельса проведены работы по опиловке сухостоев и аварийных деревьев. На территории Химок в деревне Подолино выполнена покраска мест общего пользования дома № 9 на Дачной улице. А в Истре установлены новые малые архитектурные формы вблизи дома № 4А по улице Ленина. В Сергиевом Посаде завершен косметический ремонт подъездов дома № 42 на Железнодорожной улице.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.