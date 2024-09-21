В Подмосковье поделились итогами работ инспекторского состава с 16 по 20 сентября

На территории Московской области инспекторский состав министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору проводит проверки содержания дворовых, общественных и придомовых территорий, а также совместно с управляющими компаниями осуществляют ремонт подъездов, детских площадок и фасадов многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Так, в период с 16 по 20 сентября прошли работы по приведению территорий в соответствие в следующих городских округах:

В Подольске устранен навал бытовых отходов на площадке для отдыха вблизи дома № 13А на проспекте 50-лет Октября в микрорайоне Климовск. А в Химках отремонтирована входная группа дома № 18Д на улице Речной в микрорайоне Фирсановка. В Богородском городском округе проведены работы по ремонту участка кровли дома № 11 по улице Чкалова в городе Старая Купавна. На территории Балашихи заменена входная дверь в подъезд дома № 2 по улице Ситникова. В городском округе Серебряные Пруды выполнен ремонт элементов детской игровой площадки в одноименном рабочем поселке у дома № 2 на улице Первомайской.

На территории Зарайска установлены малые архитектурные формы вблизи дома № 12 в 1-м микрорайоне. А в Орехово-Зуево проведены работы по ремонту крылец дома № 7 на улице Иванова. В Сергиево-Посадском городском округе восстановлено асфальтовое покрытие у дома № 65А в деревне Золотилово. А в Красногорске выполнены работы по ремонту покрытия детской площадки у дома № 27 в посёлке Архангельское. В Кашире восстановлен цепной подвес качели на детской площадке у дома № 4 на улице Новой в посёлке Богатищево. На территории Рузы проведены работы по устранению графических надписей и окосу территории у контейнерной площадки вблизи дома № 5 по улице Дом в деревне Старая Руза.

В Серпухове установлены малые архитектурные формы у дома № 11 на Бригадной улице. А в Реутове отремонтировано уличное освещение вблизи дома № 2 на Молодежной улице. В Электростали проведены работы по ремонту ступеней у подъездов № 4–6 дома № 26А по улице Мира. В Дзержинском выполнен ремонт входной группы подъезда № 5 в доме № 15 на улице Лесной.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.