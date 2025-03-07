В Подмосковье поделились историями успешных женщин-аграриев, основавших фермы

В преддверии Международного женского дня в Минсельхозпроде Московской области поделились несколькими историями представительниц прекрасного пола в сфере регионального АПК. Об этом сообщает пресс-служба администрации ведомства.

Широкова Мария является основателем эко-фермы «Шипчик», которая расположилась в деревне Замошье городского округа Шаховская. Хозяйство выпускает молочную продукцию — масло, творог и сыры. В 2023 году Мария с мужем получили грант на развитие семейной фермы в размере 24 млн рублей, приобрели 100 овец, сельхозтехнику, оборудование для переработки молока, возвели сооружение для содержания животных. В прошлом году на ферме было произведено около 47 тонн молока. В ассортименте фермерской продукции представлены: молоко козье, овечье и коровье, брынза и кефир из козьего молока, топленое масло и многое другое.

В 2019 году Шаньшина Татьяна основала под Ступино ферму по разведению крупного рогатого скота молочного направления. Здесь готовят масло, творог, сливки и сыры. Хозяйство получало гранты в 2020 и 2024 годах. В этом году за счет гранта Татьяна Ивановна планирует приобрести модульный молокоперерабатывающий минизавод и обустроить туристическую инфраструктуру хозяйства.

Елена Головащенко — основательница фермы «Былинкино» под Луховицами, где готовят сыры и активно развивается агротуризм. Именно здесь проживает знаменитая коза Даринка, взявшая золото на козьем конкурсе красоты. В прошлом году ферма произвела 74,4 тонны молока и 18,4 тонн сыра, а также стала лауреатом национальной премии «Маршрут построен — 2024».

Филиппова Алина основала предприятие по направлению цветоводства. В 2024 году она получила грант «Агростарап» на 3 миллиона рублей, приобрела 2 гектара земли, где планирует возвести теплицу. В планах у Алины Вадимовны на этот год приобрести холодильную камеру для хранения цветов, вырастить до 40 тысяч штук срезов цветов — подсолнухов, эустом, маттиол, антирринум и другие виды.

В Минсельхозпроде Московской области отметили большой вклад женщин, которые трудятся на благо агропромышленного комплекса страны, подают пример правильного и здорового образа жизни, создают рабочие места и поздравили всех женщин, пожелав развития и успехов во всех начинаниях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.