В Подмосковье поддержали инициативу «Единой России» по ограничению продажи вейпов

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова поддержала предложения депутатов «Единой России» о запрете продажи вейпов рядом с социальными учреждениями и введении лицензирования торговли, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

Депутаты «Единой России» предложили запретить продажу вейпов возле школ, студенческих общежитий, детских лагерей, спортивных объектов и организаций соцобслуживания. Также предлагается ввести обязательное лицензирование торговли электронными средствами доставки никотина.

Ксения Мишонова отметила, что такие меры усилят контроль за продажей вейпов и снизят их доступность для подростков. Она подчеркнула, что вейпы наносят детям больший вред, чем обычные сигареты, а случаи тяжелых поражений легких среди подростков растут.

Эксперты фиксируют увеличение числа заболеваний легких, связанных с вейпингом, среди подростков 14–17 лет на 300% за год. В электронных устройствах часто используется синтетический никотин с высокой концентрацией.

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» выявили многочисленные нарушения при продаже вейпов, включая отсутствие проверки документов и продажу без акцизов. На федеральном уровне уже приняты законы, усиливающие ответственность за продажу вейпов несовершеннолетним, а штрафы для юридических лиц увеличены до двух миллионов рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.