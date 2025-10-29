В Подмосковье подано свыше 6 тыс онлайн-заявок на договоры по газу

На портале госуслуг Московской области уже подано более 6 тыс. заявлений на заключение договоров на техобслуживание газового оборудования. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Услуга «Заключение договора на техническое обслуживание газового оборудования» доступна на региональном портале. Чтобы воспользоваться ею, необходимо авторизоваться через ЕСИА и заполнить электронную форму.

Договор поступит в личный кабинет заявителя, а подписать его можно с помощью Госключа. Заключенный договор в электронном виде появится в личном кабинете на регпортале. С ним можно в электронном формате заказать: ремонт или замену газового оборудования, поверку приборов учета газа, возобновление подачи газа после устранения неполадок.

Электронное заявление могут подать физические лица, которые являются собственниками либо нанимателями жилого дома или квартиры в многоквартирном доме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.