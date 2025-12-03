сегодня в 14:27

В Подмосковье подано свыше 44 тыс онлайн-заявок на подключение к инженерным сетям

С начала года электронной услугой по выдаче технических условий, договоров и актов подключения к инженерным сетям воспользовались свыше 44 тыс. раз. Услуга доступна на портале госуслуг Московской области, сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.

Благодаря услуге в электронном виде можно получить следующие документы:

технические условия;

договор о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения на территории Подмосковья;

акт о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения на территории Подмосковья,

акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя,

информацию о возможности подключения к инженерным сетям для проведения аукционов аренды земельных участков.

В рамках одного обращения возможно единовременно оформить заявку сразу по нескольким видам ресурсов: теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, — выбрав желаемые.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Земля», подраздела «Инфраструктура и подключение». Чтобы ее оформить, необходимо авторизоваться на портале с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.