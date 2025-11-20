В Подмосковье подано свыше 2 тыс заявлений на акт историко-культурной экспертизы

Более 2 тысяч заявок на получение заключений на акт государственной историко-культурной экспертизы земельных участков подано на портале госуслуг Подмосковья с начала 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Воспользоваться онлайн-услугой могут физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели. Чтобы получить заключение, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму. К заявлению необходимо приложить акт государственной историко-культурной экспертизы, выданный аттестованными экспертами-археологами и подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью, а также научно-технический отчет археологов с открытым листом.

Главное управление культурного наследия Московской области рассмотрит заявление и акт, подготовит заключение о наличии или отсутствии объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению. Услуга предоставляется бесплатно в течение 13 рабочих дней. Решение поступит в личный кабинет заявителя на региональном портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.