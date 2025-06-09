В Подмосковье подано почти 40 тыс онлайн-заявок на выплату на питание для мам

С начала года почти 40 тыс. заявлений на оформление выплаты на питание для беременных и молодых матерей подали на портале госуслуг Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Выплата предоставляется женщинам с 12-й недели беременности, кормящим матерям в течение 6 месяцев с даты родов и детям до 3 лет. Если в семье несколько детей в возрасте до 3 лет, выплата назначается на каждого ребенка.

Оформить выплату на питание можно на региональном портале в разделе «Соцподдержка» — «Поддержка семей с детьми». Также услуга доступна в мобильном приложении Добродел. Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, заполнить-онлайн форму и прикрепить необходимые документы, а также указать счет, на который будут перечисляться деньги.

Беременным женщинам, стоящим на учете в государственных медорганизациях Московской области, предзаполненная форма будет отправлена в личный кабинет на региональном портале. Им лишь нужно проверить свои данные и отправить заявление на рассмотрение.

В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Московской области могут получать онлайн услуги на региональном портале госуслуг. Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.